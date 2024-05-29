تطورات في أزمة الشيبي وحسين الشحات

كشف تقارير صحفية، عن تطورات في أزمة حسين الشحات لاعب الاهلي والمغربي محمد الشيبي ظهير نادي بيراميدز.

وتابعت التقارير، أن بعد اجتماع لجنة الانضباط الأسوبع الماضي، لم يتحدد حتى الآن أي قرار بشأن هذه الأزمة.

وشهد الاجتماع منافشة قضية الشيبي ضد حسين الشحات لاعب الاهلي، وسمعت شكوى الفريق الأحمر ودفاع اللاعب.

وكان الشيبي قد تقدم بشكوى رسمية في القضاء المصري ضد حسين الشحات بسبب صفعه في مباراة سابقة للفريقين بمسابقة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي.

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ولم تقتصر الأزمة بين الثنائي للجوء لـ اتحاد الكرة بل وصلت للقضاء، بعدما رفع المغربي الشيبي دعوى ضد لاعب الاهلي حسين الشحات.

وحددت المحكمة جلسة يوم 30 مايو الجاري، موعدًا للنطق بالحكم في قضية الشيبي ضد حسين الشحات، بعدما قام بصفعه في مباراة الاهلي ضد بيراميدز بنهاية الموسم الماضي.