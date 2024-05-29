تطورات مفاوضات الاهلي مع نجم اتحاد العاصمة

تسعى إدارة الاهلي برئاسة محمود الخطيب، إلى التعاقد مع زين الدين بلعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد العاصمة الجزائري، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت تقارير صحفية أن الاهلي دخل في مفاوضات مع زين الدين بلعيد، إلا أن اللاعب طلب مهلة لمدة أسبوعين من أجل مناقشة العرض وحسم مصيره من الانتقال إلى القلعة الحمراء.

وذكرت التقارير أن الاهلي توصل لشبه اتفاق مع اللاعب بشأن البنود الشخصية، إلا أن نجم اتحاد العاصمة الجزائري قرر إرجاء حسم القرار لحين الانتهاء من الموسم الحالي لفريقه.

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وأبلغ بلعيد ناديه بأنه يرغب في الانتقال إلى صفوف النادي الاهلي، وطلب تسهيل المفاوضات، من أجل إتمام الصفقة.

ويستعد الأحمر لمواجهة نظيره فاركو، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الجمعة الموافق 14 يونيو المقبل.

ويحتل الاهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة.