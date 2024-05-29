قرار صادم من الزمالك بشأن أوباما

كشفت تقارير صحفية، أن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد أتخذ قرارًا صادمًا للاعب القلعة البيضاء يوسف أوباما، والذي ينتهى عقده نهاية الموسم الحالي.

وتابعت التقارير أن إدارة نادي الزمالك قد قررت تأجيل تمديد عقد أوباما لنهاية الموسم الجاري، وذلك بناءً على قرار من البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للقلعة البيضاء.

ومنح جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 5 أيام عقب مباراة لاتحاد السكندري التي اقيمت الاثنين الماضي.

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وفي سياق آخر قد أعلن محمود عبدالرازق شيكابالا اعتزاله رسميًا بنهاية الموسم الحالي.

حيث ذكر أنه كان من المفترض أن يلعب موسمين قادمين بعد تجديد العقد، ولكنه لم يحصل على مقدم تجديد تعاقده مع الزمالك حتى الآن.

يذكر أن الزمالك قد توّج بكأس الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، وسيواجه الاهلي في كأس السوبر الأفريقي.