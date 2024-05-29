"آلام بعد مباراة الاتحاد".. منتخب مصر يضع برنامج تأهيلي لأحمد فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يخضع أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، إلى برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب برئاسة محمد أبو العلا، عقب شكوى اللاعب من آلام في العضلة الضامة.

وتواصل منتخب مصر مع الجهاز الطبي في نادي الزمالك، عقب مباراة الأخير مع الاتحاد السكندري، وأكد الأبيض على شكوى اللاعب من آلام في العضلة الضامة.

ووضع الجهاز الطبي لمنتخب مصر، برنامج تأهيلي للاعب قبل مباراة بوركينا فاسو المقرر لها يوم 6 يونيو، على ستاد القاهرة، في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

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