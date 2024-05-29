"حقق حلمه بافتتاح حانتين للخمور"... أبرز المعلومات عن كومباني مدرب بايرن ميونخ الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

يستعد البلجيكي فنسنت كومباني المدير الفني لنادي بيرنلي السابق لخوض تجربة جديدة بعد إعلان بايرن ميونخ التعاقد معه.

وأعلنت إدارة نادي بايرن ميونخ بشكل رسمي تعيين كومباني مديراً فنياً للفريق خلفاً للألماني توماس توخيل وذلك بعقد حتى يونيو 2027.

وخاض كومباني موسماً مميزاً وموسم آخر سيء رفقة بيرنلي ، خلال موسم 2023 نجح في الصعود معه والعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ولكنه لم ينجح في الاستمرار وهبط معه هذا الموسم بعدما أنهى المسابقة في المركز التاسع عشر برصيد 24 نقطة.

خلال التقرير التالي يستعرض "الخليج 365" مسيرة كومباني قبل توليه تدريب بايرن ميونخ:

بدأ كومباني صاحب الـ38 عامًا حياته كلاعب كرة قدم فى نادي رويال أندرلخت ولعب في 3 أندية فقط طوال مسيرته الكروية ولكن كانت أبرز محطاته رفقة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وتوج مع السماوي بأربع ألقاب للدوري الإنجليزي ومثلهم دوري البطولة الإنجليزية و لقبين كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي.

أما مسيرته التدريبية فكانت البداية مع نادي أندرلخت، ثم بعدها تولى قيادة بيرنلي وقاده في أول موسم له إلى العودة للبريميرليج برصيد 101 نقطة.

ولم يتفرغ كومباني لكرة القدم فقط بل حصل على درجة الماجستير في إدارة الإعمال، كما حقق حلمه وافتتح حانتين للخمر في مسقط رأسه بمدينة بروكسل ببلجيكا.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كومباني قام بتعليق قمصان الأندية التي مثلها وكذلك القمصان التي تبادلها مع روبرتو كارلوس، كريج بيلامي، كارلوس تيفيز ورافائيل فاران على جدران الحانة.

كما خضع أكثر من مرة إلي فحص المنشطات خلال فترة تواجده بصفوف مانشستر سيتي بسبب اعترافه من قبل بإنتشار المنشطات والمخدرات في المدينة التي ولد بها، وكشف موقع " مانشستر نيوز" أنه ترك زوجته وأطفاله من أجل سحب عينة المنشطات عقب إنتهاء مباراة ليستر سيتي.