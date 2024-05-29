ابنة جوارديولا تدعم فلسطين بهذه الطريقة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

دعمت ماريا ابنة بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، القضية الفلسطينية.

ونشرت ماريا عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة لخريطة فلسطين ما بين عامي 1917 و 1995.

وعرضت ماريا جرائم الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين، وكتبت: "لا تجعل أي شخص يقنعك أن الأمر بدأ من 7 أكتوبر".

اقرأ أيضاً:

"خانها نجم كرة قدم".. من هى ابنة جوارديولا التى خطفت الأنظار خلال زيارتها لمصر؟ (صور)

"إبادة جماعية".. ابنة جوارديولا تتضامن مع فلسطين