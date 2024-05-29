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ابنة جوارديولا تدعم فلسطين بهذه الطريقة (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

دعمت ماريا ابنة بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، القضية الفلسطينية.

ونشرت ماريا عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة لخريطة فلسطين ما بين عامي 1917 و 1995.

وعرضت ماريا جرائم الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين، وكتبت: "لا تجعل أي شخص يقنعك أن الأمر بدأ من 7 أكتوبر".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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