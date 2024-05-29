"بعد التلويح بعودته".. ماذا قدم بنشرقي مع الزمالك في فترته الأولى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أشارت صحيفة الراية القطرية، إلى وجود منافسة بين الزمالك والعربي القطري، للتعاقد مع النجم المغربي أشرف بنشرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد إعلان رحيله عن فريق الريان القطري بنهاية الموسم المنقضي.

وكان إبراهيم عبد الجواد، مقدم البرامج عبر قناة "أون تايم سبورتس"، أعلن في وقت سابق وجود ترحيب داخل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بالتعاقد مع بن شرقي، لعدد من الأسباب، ومنها أن اللاعب سيأتي إلى الفريق في صفقة انتقال حر، بجانب حاجة الفريق الفنية للاعب، وأن ما يؤجل الصفقة إلى الآن هو المقابل المادي.

وسبق لبنشرقي أن لعب 3 مواسم رفقة الفارس الأبيض، حيث انضم إلى صفوف الفريق في يوليو 2019 قادماً من الهلال السعودي.

وخاض بن شرقي رفقة الزمالك 109 مباراة، سجل خلالهم 41 هدفاً، وقدم 28 تمريرة حاسمة.

وشارك بنشرقي في موسم 2019-2020 في 31 مباراة رفقة الفارس الأبيض، تمكن خلالهم من تسجيل 14 أهداف.

وموسم 2020-2021، يعد هو الموسم الأفضل لبنشرقي رفقة الفارس الأبيض، حيث خاض 40 مباراة رفقة الفريق في ذلك الموسم، نجح في تسجيل 16 هدفاً.

وكان الموسم الأخير لبنشرقي رفقة الزمالك هو موسم 2021-2022، والذي شارك خلاله في 30 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفاً مع الفريق.

وحصد بنشرقي رفقة الفارس الأبيض طوال 3 مواسم مع الفارس الأبيض، 6 ألقاب، بواقع لقبين لبطولة الدوري المصري الممتاز 2020-2021، 2021-2022، كأس مصر في موسم 2018-2019، 2020-2021، ولقب لكأس السوبر المصري السعودي موسم 2019-2020، ولقب لبطولة كأس السوبر الأفريقي 2019-2020.

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