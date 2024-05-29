المقاولون العرب يودع كأس مصر بعد الهزيمة من الترسانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تلقى فريق المقاولون العرب الهزيمة بهدف دون مقابل، من نظيره الترسانة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم على ستاد "المقاولون العرب" بالجبل الأخضر، ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر موسم 2023-2024.

وأحرز الهدف الوحيد لرفيق الترسانة في اللقاء وهدف الفوز، اللاعب أحمد شيكو في الدقيقة 45 من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة ودع فريق المقاولون العرب البطولة من دور الـ 32، ليحقق الترسانة المفاجأة بكونه أول فريق في الموسم الحالي من دوري الدرجة الثانية يقصي فريق من الدوري الممتاز، من البطولة.

وينتظر فريق الشواكيش في دور ال 16 من البطولة، الفائز من مباراة بلدية المحلة والجونة.

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