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"فأل سيئ على دورتموند".. نتيجة آخر نهائي خاضه الفريق الألماني على ملعب ويمبلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند لخوض ثالث نهائي له ببطولة بعد تأسيس النادي الألماني في عام 1909.

ويواجه بوروسيا نظيره يوم السبت المقبل في تمام العاشرة مساءً على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن وذلك في نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان دورتموند حسم تأهله إلى المباراة النهائية بعدما تخطى عقبة باريس سان جيرمان في نصف النهائي بمجموع المباراتين بنتيجة 2-0، فيما صعد الريال لهذا الدور بعد الإطاحة بفريق بايرن ميونخ الألماني بمجموع المباراتين ذهاباً وإياباً بنتيجة 3-2.

يرصد "الخليج 365" نتيجة آخر نهائي خاضه بوروسيا دورتموند:

سبق وأن وصل الفريق الكروي بنادي دورتموند إلي نهائي الشامبيونزليج مرتبين فقط نسخة 1997 أمام يوفنتوس الإيطالي وحقق وقتها الفريق الألماني اللقب والأخيرة نسخة 2013.

ويحمل ملعب ويمبلي ذكريات سيئة للعملاق الألماني حيث خسر اللقب عليه نسخة 2013 أمام مواطنه بايرن ميونخ بنتيجة 2-1 بعدما تلقي هدفاً قائلاً في الدقائق الأخيرة من المباراة عن طريق النجم الهولندي أريين روبن.

والجدير بالذكر أن ملعب ويمبلي استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا 7 مرات في 1963، 1968، 1971، 1978، 1992، 2011، 2013.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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