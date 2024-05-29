"سيطرة ملكية".. أرقام قبل مباراة ريال مدريد وبروسيا دورتموند في نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، على مستوى العالم يوم السبت المقبل الموافق 1 يونيو المقبل، صوب ملعب "ويمبلي" لمتابعة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني.

وستنطلق صافرة بداية المباراة، يوم السبت المقبل الموافق 1 يونيو المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "ويمبلي" بلندن.

وستكون هذه هي المواجهة رقم 15، الذي تجمع بين الفريقين، حيث سبق أن تواجها معاً في 14 مباراة من قبل.

ونجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز، في 6 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 لقاءات، وحضر التعادل بين الفريقين في 5 لقاءات.

وعلى مستوى مواجهات خروج المغلوب، نجد أن الفريقين تواجها معاً في 6 مباريات، حقق الفريق الملكي الفوز في 3 لقاءات وتلقى الهزيمة في مباراتين، وحسم التعادل لقاء وحيد.

وبشكل عام تمكن لاعبو الفريق الملكي، من تسجيل 24 هدفاً، وتلقت شباكهم 19 هدفاً.

وخاض فريق ريال مدريد 81 مباراة أمام الأندية الألمانية، تمكن خلالهم الملكي من تحقيق الفوز في 41 مباراة، وتلقى 24 مباراة، وحضر التعادل في 16 مباراة، وسجل 153 هدفاً في مرمى الأندية الألمانية، وتلقت شباكهم 121 هدفاً.

كما لعب فريق بروسيا دورتموند 38 مباراة، نجح خلالهم في تحقيق الفوز 12 مباراة وتعادل في مثلهما، وتلقى الهزيمة في 14 مباراة، وأحرز الفريق 56 هدفًا في مرمى الأندية الإسبانية، فيما تلقت شباكهم 55 هدفاً فقط.

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