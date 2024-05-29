"عقب التتويج باللقب الأفريقي" رسالة خاصة من أكرم توفيق إلى جماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

لا يزال نجم وسط النادي الأهلي أكرم توفيق، مستمراً في الاحتفال بحصد لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، في الموسم الحالي 2023-2024 رفقة المارد الأحمر، بعد الفوز على الترجي التونسي في النهائي بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وكان أكرم توفيق، نجح في الحصول على جائزة أفضل لاعب في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم السبت الماضي بين الأهلي والترجي، بعد مشاركته لمدة 90 دقيقة في المباراة، والظهور بأداء قوي.

وكتب توفيق عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "مهما اتكلمت عن جمهور الأهلي عمري ما هقدر اديله حقه، جمهور بيخلي أي لاعب طاقته خلصت تتجدد تاني ويكمل ويدوس على نفسه عشان يفرحهم".

وأضاف: "الحمد لله على بطولة افريقيا رقم 3 ليا مع الأهلي وإن شاء الله مش الاخيرة طول ما انتوا معانا وفي ضهرنا الجاي كله هيفضل بتاعنا ان شاء الله".

وخاض اللاعب صاحب الـ 26 عاماً، 8 مباريات رفقة المارد الأحمر هذا الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل هدف وحيد.

أقرأ أيضاً

"ينتظره مباراة عالمية".. رد فعل الزمالك بعد إعلان شيكابالا موعد اعتزاله

"يتبقى صلاح".. محمد شريف ينتظم في معسكر منتخب مصر