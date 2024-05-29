شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن رسميا عن تعيين البرازيلى شوانكى فى القيادة الفنية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الزمالك عن تعيين البرازيلى كارلوس شوانكن على رأس القيادة الفنية لفريق الكرة الطائرة للرجال استعدادا للموسم المحلى المقبل .

يأتى التعاقد مع البرازيلى شوانكى لتصحيح الأوضاع فى الكرة الطائرة فى ظل خسارة كل البطولات الموسم المنقضي ، الدورى الممتاز و كأس مصر و السوبر المحلى و الإعتذار عن المشاركة فى بطولة أفريقيا .

وكلف مسئولو الزمالك ، رامى نصوحى عضو مجلس الإدارة بالإشراف على فريق رجال الكرة الطائرة لتحديد الصفقات الجديدة و الراحلين هذا الموسم .

نجح مجلس إدارة نادى الزمالك فى الإحتفاظ بالقوام الأساسى لفريق سيدات الكرة الطائرة للمحافظة على الفريق المتأهل لكأس العالم للأندية لأول مرة فى التاريخ .

إستطاع مسئولو الزمالك تجديد تعاقد 6 نجمات فى صفوف الفريق و هم كلا من ، مريم متولى و مريم مصطفى و هنا المصرى و نورا عزمى و فريدة العسقلانى و البرازيلية ميلكا لوبيسكا، فضلا عن التعاقد مع نهى عادل قادمة من الزهور فى مركز صناعة اللعب .