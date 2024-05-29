شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتقدم على بورفؤاد بهدف في الشوط الأول بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى طلائع الجيش الشوط الأول متقدماً على بورفؤاد بهدف نظيف فى المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.

افتتح التسجيل لفريق طلائع الجيش جودوين شيكا فى الدقيقة 43 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد جهاز الرياضة.

وتوج الطلائع مع عبد الحميد بسيونى بكأس السوبر المصري على حساب الاهلى لأول مرة فى تاريخه كما يستعد الطلائع لخوض نهائي كأس الرابطة المصرية 2024 أمام منافسه سيراميكا فى لقاء لم يتحدد موعده بعد.

ويعد الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس مصر والتي أقيم النهائي بشكل استثنائي خارج مصر ولأول مرة في السعودية.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 39 لقبا بينما الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ 28.