شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعيد إمام محمدين لرئاسة قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى مع إمام محمدين على العودة لقيادة قطاع الناشئين لكرة القدم بزعيم الثغر.

وأجتمع رئيس النادى محمد مصيلحي اليوم مع إمام محمدين و تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بقيادته لقطاع الناشئين لكرة القدم هذا الموسم.

وأوضح محمد مصيلحى بأن مجلس إدارة النادي قد قام بالتواصل مع إمام محمدين للعودة لقيادة القطاع من جديد، حيث سبق وحقق نجاحات كبيرة خلال فترة تواجده كرئيس لقطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى على مستوى جميع الفرق بالقطاع.

وأوضح الاتحاد السكندري أن محمدين يملك سجل حافل و خبرة كبيرة على مدار السنوات السابقة بهذا القطاع الهام و أنه أصبح أحد العلامات المميزه و البارزة فى اكتشاف و تنمية مهارات و قدرات المواهب الشابة .

وأكد رئيس النادى بأنه سوف يسعى جاهداً و مجلس الإدارة لتوفير كافة مقومات النجاح لقطاع الناشئين لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة مؤكداً بأنه يثق تماما في القدرات الكبيرة للكابتن إمام محمدين، متمنياً له النجاح و التوفيق في قيادته قطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى و إمداد الفريق الأول بالمواهب القادرة على تمثيل زعيم الثغر.