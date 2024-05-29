شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس عودة محمد أشرف فى الصيف المقبل لحل أزمة الجبهة اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادي الأهلي أكثر من سيناريو بشأن تدعيم الجبهة اليسرى في الانتقالات الصيفية المقبلة، باعتبار أنه المركز الذي يتصدر المراكز المطلوب تدعيمها بالأهلي في الصيف المقبل.

ويعاني الأهلي ن أزمة في الجبهة اليسرى بسبب إصابة علي معلول بقطع في وتر أكيلس بخلاف إصابة محمد شكري لاعبه السابق والذي كان قريبا من العودة بقطع في الرباط الصليبي، بخلاف قلة خبرات كريم الدبيس وعدم قناعة المدير الفني بإمكانياته.

ويفكر الأهلي في ضم ظهير أيسر جديد أو استعادة محمد أشرف لاعب الفريق والمعار إلى زد في الموسم الحالي، حيث تم إعارته مع بداية الموسم الجاري لمدة موسمين، ولكنه يحق لو قطع إعارة اللاعب بعد نهاية الموسم الحالي.

ونجح فريق الكرة بالنادي الأهلي فى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 والثانية على التوالي بعد الفوز على الترجي التونسي ليضع قارة أفريقيا تحت السيطرة الحمراء، بعدما أصبح الأكثر تتويجاً بالبطولة على مدار التاريخ.



1982: فاز الأهلي بالبطولة بعد تغلبه على كوتوكو الغاني ذهابًا بالقاهرة 3- صفر، و1-1 في كوماسي.

1987: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الهلال السوداني بالخرطوم دون أهداف، وفاز بالقاهرة 2- صفر.

2001: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع صن داونز الجنوب إفريقي 1-1 في بريتوريا، وفاز بالقاهرة 3-صفر.

2005: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع النجم الساحلي التونسي دون أهداف في سوسة، والفوز بالقاهرة 3-صفر.

2006: وفاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الصفاقسي التونسي 1-1 بالقاهرة، والفوز في رادس 1-صفر.

2008: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على القطن الكاميروني 2-صفر بالقاهرة، والتعادل 2-2 في جاروا.

2012: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع الترجي التونسي 1-1 بالإسكندرية، والفوز في رادس 2-1.

2013: فاز الأهلي بالبطولة بعد التعادل مع أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي 1-1 في جوهانسبرج، والفوز بالقاهرة 2-صفر.

2019-2020: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على الزمالك بالقاهرة 2-1.

2020-2021: فاز الأهلي بالبطولة بعد الفوز على كايزر شيفز الجنوب أفريقي بالدار البيضاء 3-صفر.

2022-2023: التقى الأهلى مع الوداد المغربى وفاز بالقاهرة 2-1 وتعادل في المغرب 1-1 وتوج باللقب.

2023 -2024 : فاز الاهلى بالبطولة بعد التعادل السلبى مع الترجى في رادس والفوز في القاهرة بهدف دون رد.