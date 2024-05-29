شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلى يتأهل إلى نهائى كأس مصر للطائرة بالفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق شباب طائرة الأهلي 15 سنة إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-1 لمنافسات الموسم المحلى 2023/2024 .

ونجم فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي تحت 19 سنة مؤخرا فى الفوز على نظيره بتروجت بنتيجة 3-1 ، في نهائي كأس مصر للشباب على صالة أكاديمية الشرطة ليتوج باللقب ، بعد تأهل الأحمر للنهائي بالفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين الجمعة الماضية، وشهد أداءً قويًّا ومميزًا من اللاعبين، لينجح الفريق الأحمر في النهاية في التأهل إلى نهائي الكأس، ليواجه بتروجت في النهائى.

أما على صعيد السيدات لنفس المرحلة السنية ، حصل دلفى على المركز الأول و وادى دجلة على المركز الثانى و الزمالك ثالثا .