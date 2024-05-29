شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد ضمن المجموعة الثامنة فى بطولة العالم 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 المقبلة بالدنمارك و كرواتيا و النرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب منتخبات كلا من ، كرواتيا و الأرجنتين و البحرين .

وجاءت المجموعات كالتالى :

المجموعة 1: ألمانيا - تشيكيا- بولندا- سويسرا.

المجموعة 2: الدنمارك- إيطاليا- الجزائر- تونس.

المجموعة 3: فرنسا- النمسا - قطر- الكويت.

المجموعة 4: المجر- هولندا- مقدونيا الشمالية- غينيا.

المجموعة 5: النرويج- البرتغال- البرازيل- الولايات المتحدة.

المجموعة 6:السويد- إسبانيا- اليابان- تشيلي.

المجموعة 7: سلوفانيا- أيسلندا- كوبا- كاب فيردي

المجموعة 8: مصر- كرواتيا- الأرجنتين- البحرين.

أسفرت منافسات قرعة اليد بأولمبياد باريس 2024 عن وقوع منتخب الفراعنة ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات كل من فرنسا والدنمارك والنرويج والمجر والأرجنتين.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى الاحتفاظ باللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى فى ظل حصد لقبى 2020 و2022 على التوالى، فضلاً عن الوصول للنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل حصد اللقب 8 مرات، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974 و 1976.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية ، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.