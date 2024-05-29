شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم بورفؤاد بهدف دون رد ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل طلائع الجيش إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على بورفؤاد بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات دور الـ32.

سجل هدف فريق طلائع الجيش الوحيد جودوين شيكا فى الدقيقة 43 من عمر المباراة التى جمعتهما على ستاد جهاز الرياضة.

وتوج الطلائع مع عبد الحميد بسيونى بكأس السوبر المصري على حساب الاهلى لأول مرة فى تاريخه كما يستعد الطلائع لخوض نهائي كأس الرابطة المصرية 2024 أمام منافسه سيراميكا فى لقاء لم يتحدد موعده بعد.

ويعد الأهلي هو حامل لقب النسخة الماضية من كأس مصر والتي أقيم النهائي بشكل استثنائي خارج مصر ولأول مرة في السعودية.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 39 لقبا بينما الزمالك ثاني أكثر الفرق تتويجا بـ 28.