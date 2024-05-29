فيتوريا يتحدث لأول مرة عن خروج مصر من أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر عن كواليس فترته مع الفراعنة، والأسباب التي أدت للإخفاق والخروج المهين من بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وقال فيتوريا في تصريحات لقناة "SSC": "مهمتي مع منتخب مصر بدأت بشكل جيد ولم نخسر خلال 18 مباراة سوى مرة واحدة وكانت مواجهة ودية، هذا الأمر خلق توقعات كبيرة لدى الجمهور المصري لكن في أمم إفريقيا".

وتابع:"هناك تفاصيل تقرر مصير المباريات ولا يمكن التحكم بها مثل نوعية الفندق الذي نقيم فيه أو نوعية العشب والمسافة بين مقر الإقامة والتدريب التي تصل لساعة ثم جودة اللاعبين".

وأكمل فيتوريا تصريحاته: "منتخب مصر كان يضم لاعبين محترفين في الخارج بالإضافة للاعبين من الدوري المصري لكن كان هناك تفاوت في الأداء بينهم ولم يحدث الانسجام والنتيجة لم تكن على مستوى التوقعات".

وأردف: "إذا كان اللاعبون الكبار في مستواهم بأمم إفريقيا كنا سنقدم بطولة أفضل لكن هذه من الأمور التي لا نتحكم فيها، وأنا أحببت العمل في مصر مع تلك المجموعة من اللاعبين".

وأختتم:"لم تكن النتيجة في أمم إفريقيا على مستوى التوقعات وهناك افتقاد للرؤية بعيدة المدى، وفي تلك اللحظة فهمت صعوبة استمراري لأن الأجواء (تكهربت) بعض الشيء ولكنني أحببت مصر والعمل مع اللاعبين".