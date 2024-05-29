مصر في مجموعة متوازنة ببطولة العالم 2025

ياسر رشاد - القاهرة - أوقعت قرعة بطولة العالم لكرة اليد والتي اقيمت منذ قليل، منتخب مصر في المجموعة الثامنة لنسخة 2025، والتي ستقام في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج خلال الفترة من 14 يناير إلى 2 فبراير للعام المقبل.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مبارياته بدور المجموعات في دولة كرواتيا، حيث يتواجد في محموعة واحدة مع كل من كرواتيا والبحرين والأرجنتين.

المجموعة 1: ألمانيا - تشيكيا- بولندا- سويسرا.

المجموعة 2: الدنمارك- إيطاليا- الجزائر- تونس.

المجموعة 3: فرنسا- النمسا - قطر- الكويت.

المجموعة 4: المجر- هولندا- مقدونيا الشمالية- غينيا.

المجموعة 5: النرويج- البرتغال- البرازيل- الولايات المتحدة.

المجموعة 6:السويد- إسبانيا- اليابان- تشيلي.

المجموعة 7: سلوفانيا- أيسلندا- كوبا- كاب فيردي

المجموعة 8: مصر- كرواتيا- الأرجنتين- البحرين.