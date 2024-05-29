جنى حسام تمثل مصر في بطولة رولان جاروس للناشئات التنس

ياسر رشاد - القاهرة - اعلن الاتحاد المصري للتنس عن مشاركة جني حسام صلاح (المصنفة ٧٥ عالمياً) في بطولة رولاند جاروس للناشئات، والمقامة حاليا بفرنسا.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الأدوار التمهيدية للبطولة لمنافسات الناشئات غداً الخميس .

وتواجه جنى حسام في أولى المباريات اللاعبه السويديه ليا نيلسون، غدا الخميس في الدور التمهيدي.

في سياق متصل أصبحت بطلة التنس المصرية ميار شريف على بعد خطوتين من التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بعدما تأهلت للدور الثاني من بطولة رولان جاروس للتنس احدى البطولات الأربعة الكبرى جراند سلام.

وفازت ميار شريف على الصينية يو يوان بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-1 و 6-3 لتعادل أفضل نتيجة لها في البطولة الفرنسية بوصولها لنفس الدور مرتين من قبل أعوام 2022 و2023.

وتخوض بطلة التنس المصرية ميار شريف غدا الخميس مباراة قوية في الدور الثاني مع الأمريكية ماديسون كيز المصنفة 14 عالميا.

وتسعى ميار شريف للتأهل إلى الدور ثمن النهائي في بطولة رولان جاروس لحسم بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

كانت ميار شريف قد قفزت 13 مركز في التصنيف العالمي للتنس، في التصنيف الأخير لتحتل المركز الـ53 عالميًا ويفصلها 3 مراكز فقط عن التأهل إلى أوليمبياد باريس 2024.