فيورنتينا يتعادل مع أولمبياكوس سلبيا في الشوط الأول بنهائي دوري المؤتمر الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة أولمبياكوس اليوناني ونظيره فيورنتينا الإيطالي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وأعلن المدرب خوسيه لويس مدرب فريق أولمبياكوس، التشكيل الرسمي الذي يخوض به المواجهة أمام نظيره فيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي والذي جاء على النحو التالي

في حراسة المرمى: تزولاكيس.

في خط الدفاع: رودينيه- ريتسوس- كارمو- أورتيجا.

في خط الوسط: هينزي- ايبورا- تشيكينيو.

في خط الهجوم: بودينسي- فورتونيس- أيوب الكعبي.

تشكيل فيورنتينا الرسمي

وفي المقابل، أعلن المدرب فينشينزو مدرب فريق فيورنتينا، التشكيل الرسمي الذي يخوض به المواجهة أمام نظيره أولمبياكوس، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي والذي جاء على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيراكينو.

في خط الدفاع: دودو- ميلنكوفيتش- مارتينيز- بيراجي.

في خط الوسط: أرتور- ماندرجورا- بونافنتورا.

في خط الهجوم: جونزاليس- كوامي- بيلوتي.