شكرا لقرائتكم خبر ليفربول يسعى للتخلص من محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت مصادر صحفية أن ليفربول الإنجليزي وضع النجم المصري محمد صلاح على رأس قائمة مختصرة من لاعبين يسعى للتخلص منهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المرتقبة.

وقال مدافع ليفربول السابق ستيف نيكول، خلال تصريحات نقلها موقع «GiveMeSport» «إن النادي الإنجليزي يستعد لعرض صلاح للبيع كأول الراحلين المنتظرين في ميركاتو الصيف المقبل».

وتابع ستيف نيكول «أعتقد بصدق أن صلاح سيكون على رأس القائمة التي سيتم بيعها هذا الصيف»، مضيفا «إذا كنت ستحصل على 100 مليون جنيه إسترليني مقابل محمد صلاح، فأعتقد أنك ستقبل فكرة بيعه بكل تأكيد».

وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع التلميحات السابقة التي قدمها صلاح حول رغبته في البقاء مع ليفربول الموسم المقبل، مما يضيف المزيد من الغموض حول مستقبله المرتقب.

وقال محمد صلاح في تغريدة خاصة، بعد الإعلان عن تعيين آرني سلوت مدربا جديدا لليفربول خلفا للألماني يورغن كلوب «نعلم أن إحراز الألقاب هو الأمر الأهم، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل القيام بذلك الموسم المقبل»، وأكمل الفرعون المصري «جماهير ليفربول تستحق ذلك، وسنقاتل بكل قوة من أجل إسعادها».

وبدا أن ليفربول لا يشعر بسعادة كافية من تلميحات الفرعون المصري، خاصة مع تبقي عام واحد فقط على عقده الراهن، مما يجعل النادي الإنجليزي يخشى فكرة خسارة خدماته مجانا بعد موسم من الآن.

ويسيطر الغموض على مستقبل صلاح مع ليفربول، بين شائعات تؤكد قرب رحيله، وأخرى تراهن على بقائه في أنفيلد الموسم المقبل.

وسبق لموقع «OneFootBall» الحديث عن ضربة موجعة قدمها الفريق الأحمر لنجمه المصري مما قد يعجل برحيله الصيف المنتظر، حيث يستعد ليفربول الإنجليزي إلى حرمان صلاح من المشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024، على غرار العديد من نجوم كرة القدم.

وعانى الفرعون المصري البالغ من العمر 31 عاما، من تراجع كبير في مستواه خلال النصف الثاني من الموسم، بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة، أفقدته الكثير من مهاراته في اللعبة، مما دفع العديد من الأصوات للمطالبة بعرضه للبيع في الميركاتو المنتظر.