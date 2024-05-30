شكرا لقرائتكم خبر الهلال والنصر في تحدي الكأس الغالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينتظر غدا عشاق كرة القدم عند تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة (ملعب الجوهرة)، وبرعاية خادم الحرمين الشريفين، اللقاء الذي سيجمع قطبي الكرة السعودية الهلال والنصر على أغلى الكؤوس وفي ثاني أقوى مسابقة محلية بعد دوري روشن للمحترفين.وسيكون لقاء الغد مسك الختام لموسم مثير شهد حضورا ومتابعة تاريخية على مستوى العالم بفضل الاستقطابات الأجنبية الكبيرة التي اثرت الساحة الرياضية وجلعت نشاط الكرة السعودية متابعا لأكثر من 139 دولة.وتعتبر بطولة خادم الحرمين الشريفين البطولة الثانية من حيث الأهمية بعد دوري روشن السعودي، حيث انطلقت كأس الملك عام 1957، ويعد نادي الأهلي الأكثر فوزا باللقب حيث حصده 13 مرة سابقة.

هيمنة الهلال

ويتطلع الهلال حامل اللقب لتأكيد هيمنته الصريحة هذا الموسم، بعد أن حقق بطولة الدوري للمرة الـ 19، إلى جانب تحقيق بطولة كأس السوبر السعودي وكأس موسم الرياض ويريد مساء الغد أن يحقق لقبة الـ 11 في بطولة كأس المليك الغالية. وأن يسجل ثلاثيته هذا الموسم.

والهلال لم يخسر تحت قيادة مديره الفني البرتغالي جورجي جيسوس طوال الموسم في الدوري المحلي باستثناء مسابقة دوري أبطال آسيا في نصف النهائي أمام العين الإماراتي الذي أحرز اللقب لاحقا.

وأحرز الهلال اللقب 10 مرات، بفارق ثلاثة عن الأهلي صاحب الرقم القياسي، فيما توج النصر بلقبه السادس عام 1990.

إنقاذ الموسم النصراوي

ويأمل النصر بمديره الفني البرتغالي لويس كاسترو في مصالحة جماهيره والتتويج بكأس الملك لإنقاذ الموسم بلقب على أقل تقدير. بعد غياب 24 موسم عن تحقيق اللقب.

ويبحث نجمه هداف الدوري بـ 35 هدفا البرتغالي كريستيانو رونالدو عن إحراز لقبه المحلي الأول مع الفريق، منذ انضمامه في يناير2023، بعد نجاحه مع زملائه في إحراز لقب كأس العرب للأندية الأبطال في أغسطس 2023 بالطائف، على حساب الهلال بالذات 2/1 بعد تمديد المباراة إلى الأشواط الإضافية.

مواجهة استثنائية

وضرب الفريقان في موسمهما الاستثنائي موعدا، حيث ستكون مواجهة الغد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين هي السادسة بينهما هذا الموسم.

مواجهتان في كأس موسم الرياض وكأس السوبر السعودي، إضافة إلى مواجهتي الدوري، وكأس الملك سلمان للأندية العربية، وأخيرا نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

نتائج مواجهتي الموسم

اللقاء الخامس في الدور الثاني من دوري روشن، تعادلا بهدف لمثله.

اللقاء الرابع في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، تفوق الهلال بثنائية نظيفة.

المواجهة الثالثة في كأس موسم الرياض، حيث فاز الهلال على ملعب «المملكة آرينا» بثنائية نظيفة.

المواجهة الثانية في الدور الأول من دوري روشن، حيث حقق الهلال الفوز بثلاثية نظيفة.

اللقاء الأول بنهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال «البطولة العربية 2023»، فاز النصر (2/1) في مباراة امتدت للأشواط الإضافية على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف السعودية.

مراحل مسابقة كأس الملك عبر التاريخ

المرحلة الأولى كانت من عام 1957 الى 1960م وكان نظام البطولة يعتمد على نظام الدوري وكانت المشاركة لفرق المنطقة الغربية.

المرحلة الثانية انضمت المنطقة الوسطى إلى المشاركة في عام 1961م، حيث يتأهل بطل الوسطى لمقابله بطل الغربية على نهائي كأس الملك.

المرحلة الثالثة انضمام المنطقة الشرقية إلى البطولة في عام 1963م وقسمت المناطق إلى ثلاث يتأهل بطل من كل منطقة ويتأهل فريق بالقرعة إلى المباراة الختامية ويلعب فريقان نصف النهائي.

المرحلة الرابعة كانت من عام 1976م إلى عام 1990م وكانت المشاركة مفتوحة لجميع الفرق بنظام خروج المغلوب.

مشوار الفريقين في البطولة

بدأ الهلال مشواره في كأس الملك بأن حقق الفوز على الجبلين بهدف نظيف في دور الـ32.

تفوق الهلال على الحزم بنتيجة 3-0 في دور الـ16.

بعدها تفوق الهلال على التعاون بذات النتيجة في دور الـ8.

الزعيم تخطى الاتحاد في نصف النهائي بنتيجة 2-1.

النصر بدأ منافساته في الكأس بالانتصار على أحد بنتيجة 5-1.

فاز النصر على الاتفاق 1-0 في دور الـ16 من البطولة.

بعدها تغلب على الشباب بنتيجة 5-2، في دور الـ8.

ليضرب موعدا في النهائي بعد الفوز على الخليج 3-1 في الدور نصف النهائي.

تاريخ مواجهات الهلال والنصر في البطولات المختلفة

سبق أن التقى الفريقان في 18 مباراة بكأس خادم الحرمين الشريفين.

فاز الهلال في 10 لقاءات، والنصر في 5 منها، فيما حل التعادل في 3 مواجهات عندما لعبت البطولة بنظام الذهاب والعودة.

اجتمع الفريقان في النهائي 4 مرات، حيث فاز كل منهما في مرتين منهما.

تقابل الهلال والنصر فى 192 مباراة سابقة، منها 175 مواجهة رسمية.

الكفة تميل لصالح الهلال بـ77 فوزا مقابل 64 للنصر، فيما سيطر التعادل على 50 مواجهة.

آخر 21 مواجهة بين الفريقين الهلال انتصر في 13 مواجهة والنصر في 4 وتعادلا في 4 مباريات.

نهائيات لا تنسى:

بطولات الهلال في كأس الملك

1981 توج النصر باللقب بعد فوزه (3/1) سجلها يوسف خميس وماجد عبدالله وابن دحم، في حين سجل للهلال لاعبه البرازيلي ريفيلينو.

1987 فاز النصر بهدف دون رد، سجله مهاجمه السابق ماجد عبدالله.

1989 نجح الهلال في تحقيق الفوز على النصر بثلاثية نظيفة سجلها حسين الحبشي وحسين البيشي وعبدالرحمن التخيفي.

حقق الهلال الوصافة في أعوام:

1963 1968 1976 1981 1984 1986 2010 2022

بطولات النصر في كأس الملك

1976

1981

1986

1987

1990

حقق النصر الوصافة في أعوام: