140 مليون جنية استرليني قيمة أول صفقتين لليونايتد في عهد راتكليف

ياسر رشاد - القاهرة - بدأ نادي مانشيستر يونايتد الانجليزي في عملية بناء الفريق المنتظرة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد الموسم المخيب للامال الذي خاضه الفريق في الموسم المنتهي حيث اقترب الشياطين الحمر من ضم الصفقتين الاهم للنادي هذا الصيف .

وكان مانشيستر يونايتد قد انهى الدوري الانجليزي في المركز الثامن وهو المركز الاسوا للفريق في تاريخه منذ انطلاق الدوري الانجليزي الممتاز بمسماه الجديد عام 1990 ورغم الفوز بلقب كأس الاتحاد الانجليزي الا ان هناك حالة من عدم الرضا بشكل كامل من جانب جماهير النادي او من جانب ادارة النادي بقيادة السير جيم راتكليف الذي يستعد لرفع نسبة ملكيته داخل النادي الى 30 % خلال الايام القليلة القادمة .

واكدت صحيفة ذي صن الانجليزية ان أدارة مانشيستر يونايتد وضعت الثنائي الشاب ياريد برينتوايت مدافع ايفرتون و مهاجم كريستال بالاس مايكل أوليسي في دائرة اهتمامها ليكونا اول لاعبين ينضما لمانشيستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية وان هناك ثقة تامة من جانب ادارة اليونايتد لحسم الصفقتين خلال الايام القليلة القادمة .

وكشفت ذي صن ان جيم راتكليف يسعى لضم مجموعة من النجوم الشباب خاصة وان الاعين كلها مصوبة نحوه لتتابع كيفية قيامه بعملية بناء الفريق الانجليزي الكبير من جديد بشكل مختلف عما كان يحدث في الماضي داخل مانشيستر يونايتد الذي كان يعتمد دوما على جلب الاسماء الكبيرة دون النظر لتكلفتها المادية وهو ما لن يكون نفس الرأي في ادارة راتكليف للامور داخل مانشيستر يونايتد .

وعند فتح باب الانتقالات الصيفية فأن مانشيستر يونايتد سيكون اول الاندية التي ستسعى لدعم صفوفها والبداية مع ثنائي ايفرتون وكريستال على الرغم من صعوبة اتمام الصفقة حيث يسعى الناديين للحصول على اكبر مقابل مادي في الاعبين حيث اشارت المعلومات الاولية لامكانية ان يطلب ايفرتون في حدود 80 مليون جنية استرليني بينما يوجد شرط جزائي في عقد اوليسي في حدود 60 مليون جنية استرليني وهو ما يعني ان الصفقتين ربما تكلف مانشيستر يونايتد حوالي 140 مليون جنية استرليني .

الصحيفة البريطانية اكدت ان مانشيستر يونايتد سيحاول تخفيض قيمة صفقة برينتوايت خاصة في ظل حاجة ايفرتون لمبالغ مالية كبيرة بتجنب اي مشاكل جديدة مع قاعدة اللعب النظيف في الدوري الانجليزي الا ان كريستال يبدو في وضع قوي ولن يتنازل عن مليم واحد في صفقة أوليسي .