كومباني يرشح 4 لاعبين للحصول على الكرة الذهبية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني الجديد لنادي بايرن ميونخ الالماني عن اسماء الاربعة لاعبين الذين يضعهم في مقدمة المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم في المستقبل القريب وذلك خلال المقابلة التي اجراها مع شبكة ESPN الاخبارية الرياضية .

وكان نادي بايرن ميونخ الالماني قد اعلن عن اختيار البلجيكي فينسنت كومباني ليكون المدير الفني الجديد للفريق الاول لكرة القدم حتى عام 2027 بعد اقالة المدير الفني السابق الالماني توماس توخيل بعد سلسلة من الاختيارات لعدد من المدربين الذين رفضوا تدريب الفريق البافاري مثل الاسباني تشافي الونسو والالماني رالف رانجنيك و الالماني نايجل نايجسلمان .

وفي رده عن السؤال حول الاعبين الذين يرشحهم للحصول على جائزة الكرة الذهبية قال فينسنت كومباني : كيليان مبابي لاشك هو اول الاسماء التي لابد ان اذكرها الى جانب ايرلينج هالاند واعتقد انهما سيتقاسما الحصول على الجائزة لسنوات طويلة مستقبلا .

وفاجىء كومباني الجميع بأستكمال الاجابة عن السؤال بالاعبين الثالث والرابع اللذين يرشحهما للحصول على الكرة الذهبية فقال : اعتقد ان جافي لاعب برشلونة سيكون له مستقبل ممتاز للغاية وايضا لاعب بروسيا دورتموند الشاب يوران ديورنفيل - 18 عاما - والذي انضم لدورتموند في يناير 2023 ولم يشارك كثيرا مع الفريق الاول لدورتموند .

وعن توليه مهمة قيادة بايرن ميونخ قال فينسنت كومباني : لا شك انه فخر كبير ان اتولى تدريب كبير مثل بايرن ميونخ الذي يعد احد اهم المدارس الكروية على مستوى العالم .اتطلع كثيرا للعمل داخل النادي ومع الاعبين بفلسفتي الخاصة في التدريب ولنضع اساس النجاح وبعدها ستأتي الانتصارات .