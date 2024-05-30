تشكيل فيورنتينا لمواجهة أولمبياكوس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن فيتشينزو إيتاليانو، المدير الفني لفريق فيورنتينا الإيطالي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به الصدام المرتقب مساء اليوم أمام أولمبياكوس اليوناني، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ويسعى فريق فيورنتينا لحصد اللقب الأوروبي الأول له منذ 1961 عندما فاز بلقب كأس الكؤوس الأوروبية حينها.

وجاء تشكيل فيورنتينا كالتالي:

حراسة المرمى: بيترو تيراشيانو

الدفاع: دودو – لوكاس مارتينيز كوارتا – نيكولا ميلينكوفيتش – كريستيانو بيراجي

الوسط: رولاندو ماندراجورا – جياكومو بونافينتورا – أرتور ميلو

الهجوم: نيكولاس جونزاليس – كريستيان كوامي – أندريا بيلوتي

وفي حال حقق فيورنتينا اللقب سيتأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وسيتأهل تورينو تاسع ترتيب الدوري الإيطالي لدوري المؤتمر الأوروبي، وإذا خسر الفيولا سيتأهل لدوري المؤتمر الأوروبي مجددا كونه احتل المركز الثامن في الترتيب محليا.