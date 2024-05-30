فيتوريا يكشف حقيقة تدخل حازم إمام في ضم اللاعبين للمنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر عن كواليس فترته مع الفراعنة، وعن حقيقة ما ترددعن تدخل حازم إمام عضو اتحاد الكرة في إختيار بعض اللاعبين لإنضمامهم للمنتخب.

وقال فيتوريا في تصريحات لقناة "SSC": هذا لا يمكن أن يحدث معي، أنا من قمت باختيار اللاعبين الذين وثقت بأنهم الأفضل في تلك الفترة".

وتابع: "لم يعلم أحد بقائمة كأس أمم أفريقيا إلا قبل الإعلان عنها بساعة واحدة فقط".

وودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، من دور الـ 16 وذلك بعد الهزيمة التي تلقاها من منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بنتيجة 8-7.

وتطرق في حديثه عن رغبته المقبلة في التدريب وقال: "أتمنى العودة للسعودية، أشعر أنني لم أنه عملي هناك لأنني كنت بطلا للدوري مع النصر في موسم صعب ومعقد، وربما عليّ أن أعود للسعودية لكن لا أعلم متى".