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مصيلحى يعيد “ محمدين ” رسمياً لقيادة قطاع الناشئين لكرة القدم

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ياسر رشاد - القاهرة - أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى أتفاقه مع الكابتن  إمام محمدين  على العودة لقيادة قطاع الناشئين لكرة القدم بزعيم الثغر. 
و أجتمع رئيس النادى اليوم بالكابتن إمام محمدين و تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بقيادته لقطاع الناشئين لكرة القدم هذا الموسم.
و أوضح رئيس النادى بأن مجلس الإدارة  قد قام بالتواصل مع الكابتن  إمام محمدين للعودة لقيادة القطاع من جديد ، حيث سبق و حقق نجاحات كبيرة خلال فترة تواجده كرئيس لقطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى على مستوى جميع الفرق بالقطاع،  كما أنه يملك سجل حافل و خبرة كبيرة على مدار السنوات السابقة بهذا القطاع الهام و أنه أصبح أحد العلامات المميزه و البارزة فى اكتشاف و تنمية مهارات و قدرات المواهب الشابة . 
و أكد رئيس النادى بأنه سوف يسعى جاهداً و مجلس الإدارة لتوفير كافة مقومات النجاح لقطاع الناشئين لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة مؤكداً بأنه يثق تماما في القدرات الكبيرة للكابتن إمام محمدين ، متمنياً له النجاح و التوفيق في قيادته قطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى و إمداد الفريق الأول بالمواهب القادرة على تمثيل زعيم الثغر .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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