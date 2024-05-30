منتخب البوتشا يغادر إلى البرازيل للمشاركة في كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - غادرت بعثة منتخب مصر للبوتشا إلى مدينة ساو باولو البرازيلية، للمشاركة في بطولة كأس العالم، والتي تستضيفها المدينة البرازيلية وتستمر حتى 7 يونيو المقبل.

وتأتي المشاركة في البطولة في إطار الاستعدادات لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتضم البعثة الدكتور محمد بيومي المدير الفني للمنتخب ورئيس البعثة، والمدربين آية علاء، والدكتورة صفوة عبد الحق، واللاعبون: محمود نبوي، هناء علام، تسنيم جودة .

من جانبه أكد الدكتور محمد بيومي أن البطولة تأتي في إطار الاستعدادات للمشاركة الأولى في دورة الألعاب البارالمبية، كما أن البطولة تساهم في حصد نقاط للتصنيف العالمي للاعبين، حيث أن الفوز في مباراة يعطي نقطة للاعب والتأهل من دور للدور الذي يليه يعطي ثلاث نقاط، وهو ما يجعل اللاعب يحصد حوالي 18 نقطة أو أكثر تضاف إلى نقاطه وتحسن من تصنيفه العالمي.

يذكر أن الثنائي محمود نبوي وهناء علام كانا قد تأهلا لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 لأول مرة في تاريخ لعبة البوتشا في مصر عقب التتويج ببطولة إفريقيا العام الماضي، والتي نظمها الاتحاد المصري للشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم، بصالة الدكتور حسن مصطفى.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.