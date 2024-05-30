تعديلات كبيرة على نظام كأس رابطة المحترفين بعد تهديدات جوارديولا

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت مصادر صحفية انجليزية ان رابطة اندية المحترفين الانجليزية ستجرى عدد من التعديلات الهامة على كأس رابطة المحترفين الانجليزية ( كأس كاراباو ) أعتبارا من الموسم المقبل لتفادي أزدحام الجدول امام الاندية الكبرى في الدوري الانجليزي والتي فضلت في المواسم الاخيرة خوض منافسات كأس رابطة المحترفين بالصف الثاني .

وكانت كأس رابطة المحترفين قد عانت الكثير من تجاهل المدربين لكبار اندية الدوري الانجليزي حتى ان الاسباني بيب جوارديولا عندما تعاقد لتدريب مانشيستر سيتي قال انه يشعر انها مسابقة يتم تجاهلها من الاندية الكبرى وهو ما لا يفضله وبالفعل فاز مانشيستر سيتي تحت قيادة جوارديولا بلقب كأس رابطة المحترفين اربعة مرات الا ان جوارديولا نفسه خلال الشهر الماضي اطلق تصريحات اعتبرت بمثابة تهديد منه بعدم مشاركة مانشيستر سيتي بالصف الاول في البطولة والدفع بالصف الثاني في حالة عدم مراعاة مواعيد مباريات الاندية الكبرى مؤكدا ان ازدحام اجندة الاندية بالمباريات والبطولات يجعل الاندية سعيدة بجني الارباح لكن متى سيحصل الاعبين على الراحة الازمة لهم مؤكدا ان الامر بات كارثيا .

ووفقا لجدول كأس رابطة المحترفين المعروف سلفا فأن احد ادوارها سيتعارض من احدى مباريات الدور الاول لدوري أبطال اوربا بنظامها الجديد الموسع وهو ما سينطبق ايضا على مسابقة الدوري الاوربي وبالتالي فأن هناك ضرورة لتعديل مواعيد كأس رابطة المحترفين .

ووفقا لصحيفة الديلي تليجراف فأن هناك تصنيفا سيتم وضعه للاندية المشاركة بحيث سيتم تجنب مواجهة اندية تشارك في دوري أبطال اوربا مع الاندية التي ستشارك في بطولة الدوري الاوربي كذلك سيتم تعديل موعيد الدور الثالث بحيث يتم تقسيمها على أسبوعين لتجنب اي تعارض مع منافسات اخرى كما سيتم ارجاء تحديد موعد مباريات الدور الخامس انتظارا للاندية التي ستصل لهذا الدور وارتباطاتها المختلفة .

يذكر ان واقعة اثارت الكثير من الجدل من خمس سنوات عندما كان فريق ليفربول مشاركا في كأس العالم للأندية في مباراته امام فريق مونتيري المكسيكي وفي نفس اليوم كان محددا مباراته امام فريق استون فيلا في كأس رابطة الاندية المحترفة لذلك قرر يورجن كلوب الدفع بفريق الشباب امام استون فيلا ليخسر بخمسة اهداف مقابل لاشىء .