محمود حرب: لم يصلنا مخاطبات رسمية من ليفربول برفض تواجد صلاح في الأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي أنه لم يصل اي مخاطبات رسمية من نادي ليفربول الانجليزي برفض تواجد محمد صلاح في الأوليمبياد.

وأضاف محمود حرب خلال تصريحات لبرنامح كورة كل يوم مع كريم حسن شحاته علي قناة الحياة أن الأولوية في ضم اللاعبين للمنتخب الأول.

وأوضح حرب ان مباراة الأرجنتين تم الغائها بسبب ضيق الوقت مشيرا أن المنتخب رفض المشاركة في دورة تولون بسبب عدم تواجد المنتخبات الأولمبية بالبطولة.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي على أداء مباراتين وديتين مع نظيره كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو المقبل خلال معسكره بالقاهرة فى الفترة من 1 إلى 11 يونيو ضمن الاستعداد للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

وجاء الاستقرار على مواجهة كوت ديفوار بعد مفاضلة بين أكثر من عرض خاصة وأنها تمتلك منتخب أوليمبي قوي يضم عدد كبير من المحترفين وهو ما وضح من تجاربه الأخيرة حيث خسر الأفيال من المنتخب الأوليمبي الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما فاز على نظيره العراقي برباعية نظيفة .

وعقد اليوم الجهاز الفني للمنتخب اجتماعه الطبيعي قبل انطلاق كل معسكر وشهد وقوف ميكالى على آخر الاستعداد لمعسكر يونيو واستمع لكل أفراد الجهاز المعاون كل فى تخصصه.