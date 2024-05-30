"مواجهة عربية".. الإعلان عن مجموعة مصر في كأس العالم لكرة اليد 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أجريت اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو الجاري، قرعة منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم 2025 لكرة اليد رجال، بمشاركة المنتخب المصري.

وستقام البطولة بتنظيم مشترك بين ثلاثة دول، وهم كرواتيا والدنمارك والنرويج، بداية من يوم 14 يناير المقبل حتى 2 فبراير المقبل.

وتواجد المنتخب المصري لكرة اليد، ضمن منتخبات التصنيف الأول في البطولة، بعدما تمكن من احتلال المركز السابع في النسخة الماضية من البطولة.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري لكرة اليد، في المجموعة الثامنة رفقة كلا من "كرواتيا والأرجنتين والبحرين".

ويقام الدوري التمهيدي لمنافسات كأس العالم لكرة اليد 2025، بمشاركة 32 فريقاً يتم تقسيمهم على 8 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 منتخبات.

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