كهربا: "أعطينا الكأس للاعبين غير المقيدين.. لكن في أندية أخرى لديها نجم أوحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، عن عدم المشاركة مع الفريق والتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال كهربا في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "ربنا أنعم عليا بحب الناس، زعلي على عدم المشاركة أو غيره يكون بيني وبين نفسي، عدم المشاركة وغيره، لا أفكر فيه، وأنا تغيرت عن الأول وعصبيتي هديت، وتغيرت بعد انتقالي إلى النادي الأهلي".

وأضاف: "عندما انتقلت إلى النادي الأهلي، الحياة تغيرت بالنسبة لي، تعلمت أشياء كثيرة، ولا يوجد عندنا النجم الأوحد، يوجد نظام، أي شئ في غرفة الملابس أو الملعب لا يخرج خارجنا، ولدينا جمهور سند لأي لاعب يرتدي قميص الأهلي".

واختتم كهربا: "في مباراة النهائي عمر كمال غير مقيد في القائمة الإفريقية واحتفل معنا، واحنا كلاعبين داخل الملعب أعطينا الكأس إلى اللاعبين في الخارج، لكن في أندية أخرى لديها نجم أوحد، يحصل على كل شئ".