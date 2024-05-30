"خلال أيام".. مبابي يكشف موعد الإعلان عن فريقه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان السابق، على أنه سوف يتم الإعلان عن ناديه الجديد خلال الفترة الأيام المقبلة، عقب رحيله بشكل رسمي عن باريس سان جيرمان.

وقال مبابي في تصريحات عبر شبكة "CNN" البريطانية: "سيتم الإعلان عن فريقي الجديد، خلال الأيام المقبلة، ليعرف بعدها الجميع وجهتي المقبلة".

وأضاف: "لا أستطيع الانتظار من أجل الإعلان عن فريقي الجديد، ولكني سعيد للغاية، وأيام وسيتم الكشف عن فريقي الجديد بشكل رسمي".

وتابع مبتسماً: "أتمنى فقط أن يستطيع شخصاً ما من دفع راتبي، لأن عقدي مع باريس سان جيرمان انتهى رسمياً، وستكون هذه المرة الأولى الذي أغادر فيها البلاد، وأنا متحمس للغاية بهذه التجربة".

وواصل: "عندما تتحدث عن كرة القدم، فبكل تأكيد الأمر يتعلق بالفوز بالبطولات، لذلك أتمنى أن أحقق الكثير من البطولات والإنجازات مع فريقي الجديد".

وبسؤاله عن الفريق الذي سيشجعه في نهائي دوري أبطال أوروبا، أجاب موجهاً حديثه، إلى الصحفي الذي قام بإلقاء السؤال عليه: "سأشاهد النهائي مثلك فقط، و سأشاهده بسبب شغفي الكبير بكرة القدم".

وستقام مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل الموافق 1 يونيو المقبل، بين فريقي ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني، على ملعب "ويمبلي" بإنجلترا.

وارتبط اسم مبابي خلال الفترة الماضية، بالانضمام فريق ريال مدريد الإسباني بداية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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