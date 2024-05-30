"احتراما لكبر سنه".. رسالة من إمام عاشور على لسان كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

قال محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، إن إمام عاشور زميله في الفريق، أرسل معه رسالة ردا على أحد الأشخاص، نظرا لوجوده في معسكر منتخب مصر وعدم إمكانية الإدلاء بتصريحات.

وقال كهربا في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "إمام قال لي إن أحد الأشخاص ظهر في برنامج أمس، وقال إن إمام طلب منه القميص الخاص به، ولكن الحقيقة أن هذه اللقطة تكررت، وهذا الشخص كان يقول له هترجع الزمالك آخر الموسم".

وأضاف: "احتراما لكبر سنه لم يرد عليه، ولكن إمام في النهاية قال له أنا في حته تانية، وتوجد حملة على إمام عاشور، ولكنه أيضا يوصل رسالة إلى جمهور ونادي الزمالك أنه ليس لديه مشاكل معهم".