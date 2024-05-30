بشرى سارة لجماهير منتخب مصر بشأن مباراة بوركينا فاسو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:
أكد سيف زاهر مقدم البرامج، حصول منتخب مصر على السعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولي، خلال مباراة بوركينا فاسو.
وقال زاهر في تصريحات عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس: "الأمن سمح بالسعة الكاملة لمباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو، وسيتم طرح دفعة ثانية من تذاكر المباراة غدا".
ويستعد منتخب مصر إلى مواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو، يومي 6 و 10 يونيو المقبل، في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
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