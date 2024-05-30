اقتراح من محمود كهربا لدعم الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

اقترح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إقامة مباراة ودية تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك على ستاد "القاهرة الدولي"، تعود أرباحها إلى الشعب الفلسطيني.

وقال كهربا في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "العلاقة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، في أفضل صورها في الوقت الحالي، وأتمنى استغلال هذه العلاقة الطيبة بين الفريقين لصالح الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "من الممكن إقامة مباراة ودية بين الأهلي والزمالك، على ستاد القاهرة الولي، تكون كل عوائدها لصالح الشعب الفلسطيني".

واختتم كهربا تصريحاته: "في حال تم الإعلان عن إقامة مباراة تجمع بين الأهلي والزمالك لصالح الشعب الفلسطيني، سنجد جماهير القطبين جنباً إلى جنب في الاستاد".

"أنا رقم واحد".. كهربا يعلق على تصريحات مارسيل كولر بشأن ترتيب المهاجمين

كهربا: "أعطينا الكأس للاعبين غير المقيدين.. لكن في أندية أخرى لديها نجم أوحد"

"خليفة توخيل".. بايرن ميونخ يعلن مدربه الجديد