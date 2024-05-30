"غير حياتي".. محمود كهربا يتحدث عن انتقاله إلى النادي الأهلي (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن انتقاله إلى القلعة الحمراء، غير تاريخه الكروي بشكل كامل إلى الأفضل.

وقال كهربا في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "واجهت العديد من المواقف والصعوبات في حياتي".

وأضاف: "أتواجد داخل النادي الأهلي منذ ما يقارب الـ 5 سنوات، وهذه الفترة ساهمت في تغيير تاريخي وحياتي بشكل كامل".

وأضاف: "توجت بأغلب البطولات التي شاركت فيها مع الأهلي، ولا أعلم عدد البطولات التي حققتها مع الفريق".

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