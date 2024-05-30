"ديربي القناة".. تعرف على موعد مباراتي اليوم بكأس مصر والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الخميس الموافق 30 مايو الجاري، مباراتين ببطولة كأس مصر للموسم الحالي 20232-2024.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي نظيره فريق جمهورية شبين، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب"، في إطار دور ال 32 ببطولة كأس مصر، عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

كما يلاقي النادي الإسماعيلي نظيره القناة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الإسماعيلية، في إطار دور ال 32 من البطولة، في واحدة من كلاسيكيات الكرة المصرية، عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".