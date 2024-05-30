شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الخميس في دور الـ32 من كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الخميس، مباراتان فى إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر، المصرى وجمهورية شبين في الخامسة مساء، والإسماعيلى يستقبل القناة في الثامنة مساء.

موعد مباراة المصرى وجمهورية شبين

مع دقات الخامسة مساء اليوم الخميس، يحل فريق جمهورية شبين، ضيفاً على النادى المصرى، فى اللقاء الذى يجمع الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر 2023-2024، فى لقاء لن يخلو من المتعة والإثارة، حيث يأمل أبناء بورسعيد فى الوصول لأبعد نقطة بالبطولة وحصد اللقب لإسعاد جماهير القلعة الخضراء، بينما يطمح جمهورية شبين فى تخطى عقبة الفريق البورسعيدى والتأهل لثمن نهائى الكأس.

ويفتقد النادى المصرى فى مباراة اليوم، خدمات التونسى معتز زدام لاعب الفريق، والذى توجه إلى تونس للمشاركة فى معسكر بلاده استعداداً لخوض مباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

على الجانب الآخر، يطمح لاعبو جمهورية شبين، فى تقديم أداء متميز أمام الفريق البورسعيدى وتحقيق مفاجأة بالتأهل لثمن النهائى والاستمرار بالبطولة، خاصة بعدما فقد الفريق فرصة التأهل إلى دورى NILE.

موعد مباراة الإسماعيلى والقناة

يستضيف فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، فى الثامنة مساء اليوم الخميس، فريق القناة على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر.

وفضل إيهاب جلال مدرب الإسماعيلى إراحة بعض اللاعبين من هذه المواجهة مثل أحمد الشيخ وعبد الرحمن مجدى ومحمد دسوقى ونادر فرج ومحمد حسن وهشام محمد، وفضل منح الفرصة لبعض اللاعبين، وحذر اللاعبين من التهاون أمام القناة الذى استعاد الكثير من مستواه فى آخر مبارياته فى دورى المحترفين.

فى المقابل، يسعى أحمد العجوز المدير الفنى لفريق القناة، لتحقيق المفاجأة والعودة ببطاقة العبور لدور الـ16 والاستمرار فى سلسة النتائج الإيجابية التى حققها الفريق فى آخر مبارياته فى دورى المحترفين.

أنهى فريق القناة دورى المحترفين فى المركز العاشر برصيد 36 نقطة، من 9 انتصارات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 10 مواجهات، سجل لاعبو القناة 27 هدفا واستقبلت شباكهم 23 هدفا.