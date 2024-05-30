شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: رمضان صبحى يستحق المساندة فى الأزمة الحالية.. ومتفاؤل بالمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شوقي غريب، مدرب منتخب مصر السابق، أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز يستحق الدعم والمساندة في الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أنه كان موجودًا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والأولمبياد، وفي ذلك الوقت يكون هناك سحب عينات من جانب الاتحاد الدولي، مؤكدا أن رمضان كان أكثر اللاعبين الذين تم سحب عينات منه خلال تلك الفترة.

وقال غريب في تصريحات تليفزيونية: "رمضان صبحي أيضا خضع لسحب عينة من لجنة المنشطات خلال معسكر المنتخب الأولمبي، وسجله خالٍ تمامًا من أي شىء سلبي، لذلك فوجئت بالأزمة الأخيرة، ومستغرب جدًا مما يتم تداوله بشأن اللاعب، لأنه خبير في تلك الأمور، وخضع خلال الأعوام الماضية لأكثر من مرة لإجراءات الكشف عن المنشطات".

وأضاف: "لا بد أن يدرك أي لاعب قيمة تحليل المنشطات، هناك البعض يرى أن ذلك (عقاب) لهم، وهذا غير صحيح، لكن أي لاعب لا بد أن يفهم ويدرك جيدًا أن سحب عينة منشطات هو جزء من عمله كلاعب كرة قدم.. وامتناع أي لاعب يعني أنه سيتم إيقافه رسميًا ولن يلعب كرة قدم".

وأشار إلى أن منتخب مصر لديه مواجهتان مهمتان أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو ولا بد أن يحصل على النقاط الكاملة من أجل تصدر المجموعة، موضحًا أن المنتخب سيدخل بدوافع جديدة تحت قيادة حسام حسن، والذي يحظى بدعم كبير.

وتابع: "لا بد أن ندعم المدرب المصري، خصوصا بعدما تراجع عدد المدربين الوطنيين الذين يسافرون للعمل في الخارج، ولذلك علينا دعم المدربين المحليين مع منتخب مصر، ونساند حسام حسن للوصول لكأس العالم".

وزاد: "منتخب مصر بدأ المعسكر بكل اللاعبين، ولا بد من توجيه الشكر لكل الأندية، ولا يجب التعليق كثيرًا على اختيارات حسام حسن للاعبين، وكل مدرب له وجهة نظره، لأن له طريقة لعب معينة".

وأتم: "لدي حالة تفاؤل شديدة بشأن الفوز في المباراتين القادمتين، وهناك لاعبون كثيرون كانوا في المنتخب الأوليمبي معي، وموجودين في منتخب مصر الأول، مثل إبراهيم عادل الذي سيخوض الأولمبياد للمرة الثانية، وكان معنا أيضا أحمد حجازي ولكن من اللاعبين فوق السن.. بخلاف عناصر كثيرة قد تنضم مستقبلا للمنتخب الأول".