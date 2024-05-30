شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: زعلت من كولر بسبب تصريح المهاجم الثالث وإمام عاشور أهلاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادي الأهلي، أن إمام عاشور أهلاوي من داخله رغم فترة لعبه بالزمالك. وقال كهربا في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "البطولة كانت صعبة بكل ظروفها، وربنا أنعم علي بحب الناس، عصبيتي هدأت وتغيرت بعد انتقالي للأهلي، لا أستطيع أن أتواجد في مكان وأكون غير مؤثر، عندما انتقلت للأهلي كل شىء تغير، تعلمت كل شىء ومشيت على النظام، مفيش عندنا النجم الأوحد، ونحافظ على أسرار غرفة الملابس لا يمكن أن تخرج عن الفريق، وعندنا جمهور كبير جداً".

وأضاف: "حصدنا بطولة أفريقيا ولم يتحدث أحد أنه نجم البطولة، كلنا واحد، واللاعبون خارج القائمة احتفلوا معنا وكان احتفالهم أهم من احتفالنا، الفريق جماعي والكل صاحب اللقطة، لم أحصى عدد البطولات التي حصدتها مع الأهلي لأن كل أسبوع بطولة".

وواصل كهربا: "طالما زملائي يؤدون المطلوب منهم لا أشعر بالغضب أو الزعل بسبب عدم المشاركة، وأحفز زملائي في نفس مركزي، أحزن في داخلي لعدم المشاركة ولكني سعيد لزملائي، أنا جاهز دائماً للمشاركة وهداف الفريق في الموسم الجاري والماضي".

وأكمل: "عندما قال كولر إنني رقم ثلاثة عنده زعلت، لم أكن أرغب أن يتحدث عن ذلك في الإعلام، أنا أحترم قرار الجهاز الفني دائماً ولكن لا أرغب في أن يكون الكلام في الإعلام، ولو لعبت خمس دقائق في الأهلي بالنسبة لي 90 دقيقة، ولا يوجد لاعب رقم 2 في الأهلي كل لاعبي الفريق جامدين".

واستأنف: "بحب ألعب بجوار حسين الشحات وأفشة وبيرسي تاو وإمام عاشور، ونتفاهم بشكل جيد في الملعب، في نهائي كأس مصر الماضي قال لإمام هترجع الزمالك 4 مرات وإمام احتراماً لسنه قال له أنا في حتة ثانية، والبعض يريد تدمير إمام عاشور، وطلب مني أن أوصل رسالة لجمهور الزمالك أنه يحترمهم، وجمهور الأهلي يضع إمام في مكان آخر ومحدش هيقدر يوقعه".

وواصل متحدثاً عن إمام عاشور: "مررت بنفس ظروف إمام وأشعر بما يشعر به، وهو لا يتابع شيئا ولكن هناك ضغط كبير عليه وأحاول التخفيف عنه، وأنا قريب من أي لاعب في الفريق، والشناوي مدلع إمام جدا وقائد الفريق وأسمع كلامه دائماً".

واختتم كهربا: "أنا لسه بحتفل بالـ 12 وسأحتفل بالـ 13، ولم أسمع شيئا عن العروض الصيفية، وإذا جاءت عروض سأترك الأمر للأهلي، وتأثرت مادياً الفترة الماضية لكن الرجل هو اللي بيعمل الفلوس، ومن الوارد أخرج إعارة لو وافق الأهلي، أنا منذ صغري أهلاوي رغم إني لعبت فترة في الزمالك لكن كان في داخلي شعور أنني سأعود إلى الأهلي، وإمام بالفعل أهلاوي".