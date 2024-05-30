شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى: معلول من أعظم صفقات الأهلي.. وعشت لحظات صعبة فى مباراة الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى خالد مرتجى، أمين صندوق النادى الأهلى، أن جمهور الأهلى هو الدرع والسيف للقلعة الحمراء. وقال مرتجى فى تصريح لبرنامج "الهدف" الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم عبد الجواد عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2، إن الجميع يعمل داخل منظومة النادى الأعلى من أجل إسعاد الجماهير.

وأشار مرتجى إلى أنه عاش لحظات صعبة آخر عشر دقائق بمباراة إياب نهائى أفريقيا أمام الترجي التونسى فى رحلة التتويج بالنجمة الأفريقية الثانية عشر.

وأكد أمين صندوق النادى الأهلى أن ما يحدث فى فلسطين من الجانب الاحتلال شىء غير آدمى ويقطع القلوب، موضحا أن العالم أجمع يجب أن يثأر لهذه القضية، مشيرا إلى أن النادى الأهلى حريص على إرسال مساعدات ومعونات لأهالي فلسطين منذ بداية الأزمة.

كما شدد مرتجي أن التونسى على معلول من أعظم الصفقات التى أبرمها النادى الأهلى، موضحا أنه يعتبر على معلول لاعبا مصريا، مشيرا إلى أن الأهلى لم يتأخر عنه فى أى شىء، مؤكدا أن إصابة معلول أمام الترجى التونسى فى لقاء الذهاب بتونس أحزنته كثيرا.

ويجهز مسئولو النادي الأهلي لتنظيم تكريم لفريق الكرة بالنادي بعد الإنجاز الذي تحقق بالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخ النادي.

ونجح الجيل الحالي بالأهلي في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا 4 مرات خلال 5 أعوام جعلته من أهم الأجيال في تاريخ القلعة الحمراء، بخلاف تحقيق برونزية كأس العالم 3 مرات وحصد 5 بطولات في الموسم الماضي و3 بطولات جديدة خلال الموسم الحالي.