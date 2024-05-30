شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: هناك ثقة كبيرة فى حسام حسن ولاعبى منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حسام البدري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن حالة اللاعبين داخل المعسكر الحالي في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و 10 يونيو المقبل، في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال البدري في تصريحات لبرنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "الحالة الإيجابية داخل معسكر منتخب مصر أراها إيجابية وهذا يعكس الثقة الكبيرة في الجهاز الفني واللاعبين، ومنافسنا الأقوى في التصفيات بوركينا فاسو، ولا يوجد أمر سهل في كرة القدم، الفوز على بوركينا فاسو سيقرب منتخبنا كثيرا إلى المونديال".

وواصل المدير الفني الأسبق للمنتخب: "الفترة الأخيرة الأهلي يحقق إنجازات كبيرة جدا. وشدد: "مصطفى شوبير حارس مميز وأدى بشكل رائع وأصبح لا يوجد تخوف، ومن وجهة نظري مصطفى شوبير هو من لديه حساسية المباريات، لذلك لا بد من تواجده كحارس أساسي لمنتخب مصر في الوقت الحالي وبعد انتهاء المرحلة الحالية يعود الشناوي مرة أخرى، ووظيفة جهاز حسام حسن الحفاظ أيضا على مصطفى شوبير".

وأكمل البدري: "محمد عبد المنعم لاعب مميز ولكن لا بد من التعامل بجدية بشكل أكبر في الملعب حتى يتواجد في مكان آخر ويحصل على عرض احترافي مميز، وأوجه التحية لرامي ربيعة الذي يعد مثالا لنموذج لاعب الأهلي، وكذلك محمد هاني لاعب مميز ومروان عطية على المستوى الدفاعي ممتاز لكن هجوميا أحيانا يكون مبالغ في تمريراته العرضية، ووسام أبو علي لاعب جيد، وكهربا أتمنى أن يهتم بزيادة الناحية البدنية، وأحب طريقة أحمد عبد القادر".

واختتم تصريحاته: "عبد الله السعيد لاعب مميز جدا لكن عامل السن الخاص به خلاص.. كبر، وبالتالي عندما تطلب منه مهاما دفاعية تزيد العبء عليه لذلك المركز الأنسب له مركز 10، ولدى رغبة في العودة للتدريب في الدوري المصري".

وانتظم 25 لاعبا في معسكر منتخب مصر هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، محمد شريف.

وتكتمل صفوف المنتخب السبت المقبل بوصول محمد صلاح للمعسكر، حيث يتدرب المنتخب كامل العدد حتى يوم الأبعاء المقبل، فيما يخوص مواجهة بوركينا فاسو الخميس ويسافر بعدها لمواجهة غينيا.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون، وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.