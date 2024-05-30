شكرا لقرائتكم خبر عن مجدي طلبة: من الصعب أن يشجع إمام عاشور الزمالك وهو لاعب بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدي طلبة، نجم الكرة المصرية السابق، أنه من الصعب تشجيع إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لنادي الزمالك بعد رحيله عن القلعة البيضاء في الفترة الماضية.

وقال مجدي طلبة في تصريحات تلفزيونية: "من وجهة نظري أنه من الصعب أن يشجع إمام عاشور الزمالك وهو لاعب بالأهلي، فهو لاعب محترف ولا يجب أن يصدر منه هذا الفعل".

وتابع: "إمام عاشور أحد أهم لاعبي فريق الأهلي في الفترة الأخيرة، ويحظى بثقة مارسيل كولر المدير الفني للفريق".