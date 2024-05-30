شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حرب: لم تصلنا مخاطبات رسمية من ليفربول برفض تواجد صلاح فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود حرب، مدير المنتخب الأولمبي، أنه لم تصل أى مخاطبات رسمية من نادي ليفربول الإنجليزي برفض تواجد محمد صلاح فى الأولمبياد.

وأضاف محمود حرب خلال تصريحات لبرنامح كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة، أن الأولوية في ضم اللاعبين للمنتخب الأول.

وأوضح حرب أن مباراة الأرجنتين تم إلغاؤها بسبب ضيق الوقت، مشيرا إلى أن المنتخب رفض المشاركة في دورة تولون بسبب عدم تواجد المنتخبات الأولمبية بالبطولة.

واستدعى روجيريو ميكالى المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، 3 لاعبين محترفين للمعسكر المقبل وهم إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي، وبلال مظهر لاعب باناثينايكوس اليوناني، وعمر فايد لاعب نوفي بازار الصربي.

واستقر ميكالى على انطلاق معسكر الفراعنة يوم 1 يونيو المقبل استعدادا لخوض مباراتى كوت ديفوار الوديتين بالقاهرة يومى 7 و 11 من نفس الشهر.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي أداء مباراتين وديتين مع نظيره كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو المقبل خلال معسكره بالقاهرة فى الفترة من 1 إلى 11 يونيو، ضمن الاستعداد للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

وجاء الاستقرار على مواجهة كوت ديفوار بعد مفاضلة بين أكثر من عرض خاصة وأنها تمتلك منتخب أوليمبي قوي يضم عددا كبيرا من المحترفين، وهو ما وضح من تجاربه الأخيرة، حيث خسر الأفيال من المنتخب الأولمبي الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما فاز على نظيره العراقي برباعية نظيفة.

وعقد الجهاز الفني للمنتخب اجتماعه الطبيعي قبل انطلاق كل معسكر وشهد وقوف ميكالى على آخر الاستعداد لمعسكر يونيو واستمع لكل أفراد الجهاز المعاون كل فى تخصصه.