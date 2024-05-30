شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: لن ألعب فى مصر لغير الأهلي وبإمكانى اللعب على حساب مرموش وتريزجيه فى المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب النادي الأهلي، أنه لن يلعب في مصر لغير النادي الأهلي، مؤكداً أنه لو حصل على فرصة في المنتخب سيثبت أحقيته بذلك.

وقال كهربا في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "أحلم مع الأهلي بحصد كأس العالم للأندية، والأهلي سيحقق اللقب في سنة من السنين لا أعلم متى تحديداً لكن سيحققه، وأشكر لاعبي الجيل الحالي لا يوجد جيل حقق ما حققناه، وهذا الحيل باستطاعته تحقيق أكثر من ذلك".

وأضاف: "تحملت جزءا كبيرا جداً من غرامة الزمالك، ولم أتحدث مع أحد أطلب منه مساعدة، ولكن البعض وقف بجانبي بشكل كبير ودعموني بطرق مختلفة مثل الإعلانات".

وواصل: "في داخلي لن ألعب في مصر لغير الأهلي، كان حلما من أحلامي التواجد بالنادي، وحصدت بطولات وتاريخ كبير داخل النادي ولدي المزيد لأقدمه، وأشكر مارسيل كولر لأنه ساعدني، وكان سبباً من الأسباب في عودتي إلى الملعب، وساهمت في كثير من الأهداف".

وعن عدم انضمامه للمنتخب قال كهربا: "كنت أنتظر تواجدي بقائمة المنتخب، والعبرة ليست بعدد المشاركات، ودخولك لمباراتي تصفيات كأس عالم تحتاج إلى خبرات وكنت أتمنى التواجد بالمنتخب، وأنا مش زعلان واللاعبين رجال وأتمنى التوفيق لحسام حسن".

وأضاف: "بإمكاني اللعب في مركزي حتى لو لم ألعب في مركز المهاجم في الأهلي والمنتخب، المشاركات تزيد مستواي وليس التدريب، وبنسبة مائة في المائة كنت أنتظر تواجدي بالمنتخب، ولو حصلت على فرصة سألعب على حساب مرموش وتريزيجيه، دون أن يقلل ذلك من قيمتهم".

واختتم: "في تجديد عقدي وقعت وروحت ولم أعرف قيمة العقد، وحتى في الزمالك جددت مرة واحدة وحدث نفس الأمر".