شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يحذر لاعبى مودرن سبورت من مفاجآت الكأس قبل مواجهة بترول أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر طلعت يوسف لاعبي مودرن سبورت من مفاجآت الكأس قبل مواجهة بترول أسيوط وذلك قبل المباراة المرتقبة لمودرن فيوتشر أمام بترول أسيوط، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء السبت المقبل ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

وكان مودرن سبورت قد تعادل سلبياً مع المصري في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي بالدوري.

ويحتل مودرن سبورت المركز الـ 10 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.

ويستهدف مودرن سبورت الوصول لأبعد نقطة في مسابقة الكأس، خاصة بعدما ودع الفريق كأس الكونفدرالية الأفريقية الأخيرة من ربع النهائي، وتراجع مركزه في جدول مسابقة الدوري.