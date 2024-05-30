شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى: الأهلى ينفق ما يزيد عن مليون دولار شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد مرتجى، أمين صندوق النادى الأهلى، أنه لم يصل النادى أى إخطارات رسمية تفيد بقيمة مكافأة المشاركة فى كأس العالم للأندية 2025.

وقال مرتجى فى تصريح لبرنامج "الهدف" الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم عبد الجواد عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2: "نتمنى الأرقام التى نسمع عنها من ملايين ولكن لم يوجد أى شيئا رسميا".

وأشار مرتجى إلى أن الأهلى لا يفكر فى استقدام نجم عالمى للمشاركة بمونديال الأندية، مؤكدا أن الأهلى ينفق ما يزيد عن مليون دولار شهريا.

وأكد أمين صندوق النادى الأهلى أن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى رفض عرضا سعوديا وصل إلى 8 ملايين دولار للبقاء فى النادى الأهلى. وقال مرتجى إن النادى الأهلى يساهم فى نجاح أى مدير فنى، مشيرا إلى أن قرار التعاقد معه جاء وفقا لقرار لجنة التخطيط فى النادى الأهلى.

ويجهز مسئولو النادي الأهلي لتنظيم تكريم لفريق الكرة بالنادي بعد الإنجاز الذي تحقق بالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخ النادي.

ونجح الجيل الحالي بالأهلي في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا 4 مرات خلال 5 أعوام جعلته من أهم الأجيال في تاريخ القلعة الحمراء، بخلاف تحقيق برونزية كأس العالم 3 مرات وحصد 5 بطولات في الموسم الماضي و3 بطولات جديدة خلال الموسم الحالي.